Украина и Турция планируют совместное производство ракет и танков

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

По словам Турчинова, после последней встречи с Демиром были реализованы договоренности о создании совместной группы по вопросам координации военно-технического сотрудничества, «и группа начала эффективно работать».

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«Мы работаем в направлении реализации конкретных проектов и широкого спектра задач, в частности, в части производства бронетехники, ракетостроения, самолетостроения и других», - отметил секретарь СНБО, добавив, что украинская сторона считает перспективным направлением сотрудничества создание совместных предприятий с Турцией, «которые бы занимались производством боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов, ракетостроением, танкостроением, средствами связи и тому подобное».

В этом контексте стороны обсудили вопросы привлечения турецких инвестиций в оборонно-промышленный комплекс Украины.

В свою очередь Демир отметил, что встречи с секретарем СНБО Украины «всегда завершаются реализацией обсуждаемых тем». «Координационная группа, которая была создана после нашей встречи, сейчас плодотворно работает и выходит на реализацию конкретных проектов», - отметил он.

По словам руководителя турецкого оборонпрома, Турция заинтересована в развитии сотрудничества с Украиной в сфере оборонной промышленности. «Мы ценим сотрудничество с Украиной и заинтересованы в существенном расширении взаимовыгодного сотрудничества», - подчеркнул он.

«Мы видим, что наши страны могут обеспечить реализацию многих масштабных проектов, что даст большую синергию и укрепит их оборонный потенциал», - подчеркнул Демир.

Как сообщал УНИАН, Украина и Турция впервые подписали соглашение в сфере обороны, договорились о производстве РЛС.