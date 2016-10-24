Крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиадвигателей сократило прибыль на четверть

Крупнейшее украинское предприятие по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок "Мотор Сич" в январе-сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократило чистую прибыль на 25,8% - до 1,884 млрд грн с 2,535 млрд грн.

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Об этом говорится в квартальном отчете предприятия в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, чистый доход "Мотор Сичи" за указанный период снизился на 28,3% – до 7,536 млрд грн с 10,508 млрд грн. Валовая прибыль компании сократилась на 32,4% - до 4,632 млрд грн с 6,857 млрд грн, операционная прибыль снизилась в 1,8 раза – до 2,568 млрд грн с 4,631 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, предприятие "Мотор Сич" в 2015 году, по сравнению с результатом 2014 года, увеличило чистую прибыль в 2,2 раза - до 3,4 млрд грн с 1,547 млрд грн.

Акционерная компания "Мотор Cич" является одним из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Акции компании котируются на Украинской бирже и являются одними из составных ее индекса UX.