Производство грузовиков в Украине сократилось в 3 раза: за девять месяцев выпустили 270 авто

Об этом сообщает Государственная служба статистики (Госстат) в отчете по промышленному производству в Украине.

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Согласно сообщению, в сентябре на украинских предприятиях было выпущено 35 грузовых автомобилей, что на 74% меньше показателя сентября 2015 года и на 16,7% - показателя августа текущего года.

При этом информацию о производстве легковых автомобилей и автобусов Госстат не опубликовал.

Импорт грозового автотранспорта в Украину в январе-сентябре 2016 года вырос на 46% - до 15,897 тыс. единиц, говорится на сайте Государственной службы статистики.

Согласно сообщению, общая стоимость импортированных за девять месяцев в страну грузовых автомобилей составила 128,424 млн долл., что на 51% больше, чем в прошлом году.

В то же время, экспорт грузового автотранспорта из Украины за отчетный период вырос на 25% и составил 331 единицу на общую сумму 23,58 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации "Укравтопром",производство автотранспортных средств в Украине в январе-сентябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократилось на 31% - до 3,213 тыс. единиц.

Согласно данным ассоциации, производство легковых автомобилей за этот период упало на 16,1% - до 2,587 тыс. штук. При этом производство коммерческих автомобилей сократилось относительно прошлогоднего показателя на 55,8% - до 484 штук, а автобусов – на 68,9%, до 142 штук.

Импорт легковых авто в Украину за 8 месяцев 2016 года вырос на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 48,8 тыс. штук.

По данным "Укравтопрома", импорт легковых автомобилей в Украину в 2015 году сократился на 41% - до 86 492 единиц, общей стоимостью более 1 млрд долл. При этом из Украины на экспорт было поставлено всего 1 060 единиц автотранспортных средств, что в 3,1 раза меньше, чем в 2014 году. В денежном выражении автомобильный экспорт был оценен в 54,4 млн долл.