Одно из крупнейших предприятий ракетно-космической отрасли Украины сократило прибыль на треть

Одно из крупнейших предприятий ракетно-космической отрасли Украины "Хартрон" (Харьков) в январе-сентябре 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократило чистую прибыль на 31% – до 4,3 млн грн с 6,3 млн грн.

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Согласно отчету компании в системе раскрытия информации Нацкомисии по ценным бумагам и фондовому рынку, чистый доход предприятия за указанный период сократился на 22% – до 2,023 млн грн, валовая прибыль составила 160 тыс. против 1,7 млн грн валового убытка за аналогичный период прошлого года, а операционный убыток составил 4,3 млн грн против 2,8 млн грн операционной прибыли за 9 месяцев 2015 года.

Как сообщал УНИАН, "Хартрон" в 2015 году снизил чистую прибыль по сравнению с 2014 годом в 2,7 раза – до 6,2 млн грн с 16,65 млн грн.

Предприятие представляет собой холдинговую структуру, в состав которой входят управляющая компания (ПАО "Хартрон") и 10 предприятий, созданных с участием управляющей компании. Предприятия холдинга работают в ракетно-космической отрасли, в сфере энергетики и железнодорожного транспорта.

Контрольный пакет акций «Хартрона» распоряжением Кабинета министров передан в управление Государственному космическому агентству Украины.