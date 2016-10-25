"Турбоатом" сократил прибыль в 2 раза
Харьковский завод «Турбоатом», производящий турбины для электростанций, 75,22% акций которого принадлежит государству, в январе-сентябре 2016 года получил 587,4 млн грн чистой прибыли, что в 2,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2015 года.
Об этом говорится в сообщении предприятия, размещенном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.
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Согласно сообщению, в январе-сентябре текущего года компания получила 1,263 млрд грн чистого дохода, что на 39,2% меньше аналогичного показателя в 2015 году.
Валовая прибыль завода в отчетном периоде сократилась в 2 раза по сравнению с январем-сентябрем 2015 года – до 556,4 млн грн.
Как сообщал УНИАН, акционеры «Турбоатома» на внеочередном собрании приняли решение о выплате дивидендов в размере 1,224 млрд грн.
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«Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытаний и отгрузки.
В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования.
Управление государственной частью акций ПАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций.