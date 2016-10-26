Два крупнейших химических предприятия Украины отчитались о прибыли

Одно из крупнейших химических предприятий Украины «Днепроазот» в январе-сентябре 2016 года увеличило чистую прибыль в 3,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 335,8 млн грн с 104 млн грн.

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Об этом говорится в сообщении предприятия, опубликованном на сайте Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно финансовому отчету предприятия, составленному по международным стандартам финансовой отчетности, за 9 месяцев текущего года чистый доход «Днепроазота» сократился на 11,6% - до 3,8 млрд грн с 4,3 млрд грн.

Валовая прибыль предприятия увеличилась в 1,5 раза - до 754 млн грн, а операционная выросла в 2,6 раза - до 419,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Днепроазот» за 9 месяцев 2015 года увеличил чистую прибыль в 7,6 раза – до 104 млн грн.

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Справка УНИАН. «Днепроазот» (г. Каменское, Днепропетровская обл.) входит в пятерку крупнейших химических предприятий Украины. Специализируется на выпуске аммиака, карбамида, продуктов хлорной группы.

Одно из крупнейших в Украине предприятий химической отрасли «Сумыхимпром», 99,9% акций которого находится в государственной собственности, в январе-сентябре 2016 года сократило чистую прибыль на 37% - до 32,6 млн грн с 51,7 млн грн в аналогичном периоде 2015 года.

Об этом говорится в отчете предприятия, обнародованном в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно отчету, составленному по национальным стандартам финансовой отчетности, чистый доход предприятия от реализации продукции в январе-сентябре 2016 года снизился на 24,3% - до 1,5 млрд грн.

Валовая прибыль за отчетный период текущего года снизилась по сравнению с январем-сентябрем 2015 года на 47% - до 172,6 млн грн.

Как сообщал УНИАН, «Сумыхимпром» в январе-июне 2016 года увеличило чистую прибыль на 64,2% - до 28,4 млн грн с 17,3 млн грн в аналогичном периоде 2015 года.

Хозяйственный суд Сумской области в июне продлил санацию «Сумыхимпрома» на 6 месяцев – до конца 2016 года.

План санации «Сумыхимпрома» предусматривает сохранение его целостного имущественного комплекса и рабочих мест, продолжение выплаты налогов и сборов, наращивание объемов производства продукции. В то же время, данный план не предусматривает участия внешнего инвестора, то есть предприятие останется в государственной собственности.

При этом ранее Кабинет министров Украины согласовал продажу государственного пакета акций «Сумыхимпрома» до 30 ноября.

«Сумыхимпром» – энергохимический комплекс, производящий двуокись титана, минеральные удобрения, серную и фосфорную кислоты, железо-оксидные пигменты и коагулянты.