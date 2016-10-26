Кабмин разрешил "Укроборонпрому" перечислять меньше прибыли в бюджет - 30% вместо 75%

Кабинет министров Украины снизил до 30% с 75% часть чистой прибыли, которую государственный оборонный концерн «Укроборонпром» должен перечислять в госбюджет.

Читайте такжеКабмин предлагает вдвое увеличить минимальную зарплату - до 3200 гривень

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

«Проект постановления предусматривает уменьшение до 30% части чистой прибыли, которая перечисляется в государственный бюджет государственным концерном «Укроборонпром». Сейчас, вы знаете, действует ставка 75%. Уменьшение до 30% с 1 января 2016 года», - сказал министр финансов Александр Данилюк, представляя постановление.

По словам главы Минфина, принятое решение позволит госконцерну развивать производство.

«Это позволит средства оставить предприятию для того, чтобы развивать свою деятельность», - подчеркнул министр.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины в январе повысил норму отчисления прибыли в государственный бюджет для унитарных государственных предприятий и их объединений до 75%, в то время как ранее такая норма была зафиксирована на уровне 30% для госмонополий и 15% для других предприятий.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» создан в 2010 году с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве. В состав концерна входят более сотни предприятий ОПК Украины.