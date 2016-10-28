Крупнейшая в Украине газодобывающая госкомпания объявила тендер на бурение стоимостью 13 миллиардов

Крупнейшая в Украине газодобывающая госкомпания «Укргазвыдобування» объявила тендер по привлечению внешних подрядчиков на буровые работы в Харьковской и Полтавской областях в 2016-2019 годах суммарной ожидаемой стоимостью 13,035 млрд грн, сообщается на сайте электронных государственных закупок Prozorro.

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Согласно тендерной документации, заявки на участие принимаются с 11 ноября до 2 декабря 2016 года. Сам тендер разбит на 15 лотов ожидаемой стоимостью каждого от 581,3 млн грн до 1,092 млрд грн.

В пресс-службе «Укргазвыдобування» сообщили, что планируется привлечение компаний-собственников современных станков с системой верхнего привода (именно эта система помогает ускорить скорость бурения), которые имеют собственные буровые бригады и оказывают услуги по бурению скважин. «Основным требованием, кроме соответствующего уровня технического оснащения, является обеспечение высокой скорости организационного и производственного процессов при строительстве скважин», - отметили в пресс-службе.

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В сообщении также приводятся слова главы «Укргазвыдобування» Олега Прохоренко, который отметил, что средний возраст бурового оборудования компании составляет 23 года, и с его помощью скважина бурится в течение одного-трех лет.

"С помощью же современных буровых станков такие работы реально выполнить за 4-8 месяцев. Наш амбициозный план "20/20" по добыче 20 млрд куб. м газа к 2020 году невозможно осуществить без модернизации нашего оборудования и привлечения высококвалифицированных подрядчиков со стороны", - цитирует Прохоренко пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, компания «Укргазвыдобування» в 2015 году по сравнению с предыдущим годом сократила добычу природного газа на 3,8%, или на 572 млн куб. м, - до 14,528 млрд куб. м с 15,1 млрд куб. м.

По итогам первого полугодия 2016 года компания увеличила добычу природного газа на 0,4%, или на 25,5 млн куб. м, – до 7,308 млрд куб. м.

Ранее глава «Укргазвыдобування» Олег Прохоренко представил программу увеличения добычи газа до 2020 года. Согласно этой программе, к этому сроку госкомпания планирует нарастить добычу до 20 млрд куб. м газа. Также в рамках реализации этой программы компания должна проводить поисково-разведочное и эксплуатационное бурение, операции по гидроразрыву пласта и др.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины, которая в 2014 году добыла 15,1 млрд куб м. природного газа – 70% от объема добычи «голубого топлива» в стране. По итогам 2014 года «Укргазвыдобування» задекларировала 1,4 млрд грн чистой прибыли. Это в 160 раз больше, чем в 2013 году, когда чистая прибыль компании составила 8,9 млн грн.