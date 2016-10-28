Крюковский вагонзавод начал выпуск подметально-уборочных машин

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская обл.) начал серийный выпуск подметально-уборочной машины КВСЗ-4002 "Чистый путь".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе предприятия, ранее предприятие не производило подобной техники.

КВСЗ-4002 предназначена для сметания, подбору мусора и его прямой загрузки в кузов самосвала. Она может работать как на крупных транспортных магистралях, так и на городских улицах. Эта машина может убрать слежавшийся зимний песок, асфальт после фрезерования, щебень после дорожных работ, мусор после массовых мероприятий. Машина обеспечивает непрерывность уборки при работе с несколькими самосвалами.

У новой машины регулируемая ширина подметания – 2,5-3 метра при помощи двух боковых и одной задней щетки. Она может работать на скорости от 0,5 до 25 километров в час. Имеет гидравлическую систему для привода всех рабочих элементов, систему орошения с запасом воды 500 литров.

Данную машину Крюковский вагонзавод презентует 8-10 ноября в Киеве на XIV Международной специализированной выставке "Коммунтех-2016".

"Вскоре после выставки подметально-уборочная машина КВСЗ-4002 "Чистый путь" начнет работать в городском коммунальном хозяйстве Кременчуга. Крюковский вагоностроительный завод выиграл на днях тендер на поставку двух различных по конструкции дорожных уборочных машин для родного города", - сообщили в пресс-службе.

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Вместе с тем на предприятии не уточнили стоимость новой установки и не озвучили детальные планы дальнейших продажах.

"План производства формируется от портфеля заказов. До конца года точно сделаем две подметально-уборочные машины КВСЗ-4002 "Чистый путь",- сообщили на предприятии.

Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.