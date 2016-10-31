Минэкономразвития сохранило прогноз роста промпроизводства в этом году на 1,2%

Министерство экономического развития и торговли сохранило прогноз роста промышленного производства в 2016 году на уровне 1,2%.

Соответствующий прогноз содержится в аналитическом материале, опубликованном на сайте Минэкономразвития.

"По итогам 2016 года мы оставляем наш прогноз без изменений и ожидаем роста объемов промышленного производства на уровне 1,2%", - говорится в аналитическом материале.

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При этом в Минэкономразвития отметили, что действие таких факторов, как внутренний и инвестиционный спрос, компенсирует действие сдерживающих факторов, таких как дополнительные ограничения со стороны РФ. Однако решающую роль в росте промпроизводства сыграет ценовая динамика на мировых товарных рынках (черные металлы, железные руды и минеральные удобрения) и состояние транспортного сообщения на востоке страны.

Как сообщал УНИАН, рост промышленного производства в Украине в сентябре 2016 года в годовом выражении по сравнению с сентябрем 2015 года замедлился до 2% с 3,4% месяцем ранее.

С начала года, за январь-сентябрь, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, промпроизводство в Украине выросло на 2%.