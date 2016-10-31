50 выстрелов в секунду: "Укроборонпром" представил новый боевой модуль "Вий" (фоторепортаж, видео)

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

"Вий" предназначен для поражения на дальности до 2 километров живой силы противника, транспортных средств, наземных объектов, а также воздушных целей на высотах до 1000 метров. Благодаря использованию современных электронных систем работа модуля осуществляется дистанционно, с возможностью использования современных тепловизионных прицелов.

Читайте такжеВ Украине разрабатывают уникальный "виртуальный" шлем для военных, его уже презентовали Минобороны (фото)

"Одной из главных особенностей "Вия" благодаря использованию 23-мм пушки ГШ-23 является высокий темп стрельбы, в 3 тыс. выстрелов за минуту, то есть за одну секунду вылетает 50 снарядов", - говорится в сообщении.

Напомним, что военные успешно испытали РЛС "Пеликан" – подвижную трехкоординатную станцию кругового обзора.