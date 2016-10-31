50 выстрелов в секунду: "Укроборонпром" представил новый боевой модуль "Вий" (фоторепортаж, видео)
ГП "Киевский бронетранковий завод", который входит в Госконцерн "Укроборонпром", разработал боевой модуль "Вий". Он может устанавливаться на легкую бронетехнику, в том числе и на "Дозор-Б".
Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".
"Вий" предназначен для поражения на дальности до 2 километров живой силы противника, транспортных средств, наземных объектов, а также воздушных целей на высотах до 1000 метров. Благодаря использованию современных электронных систем работа модуля осуществляется дистанционно, с возможностью использования современных тепловизионных прицелов.
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"Одной из главных особенностей "Вия" благодаря использованию 23-мм пушки ГШ-23 является высокий темп стрельбы, в 3 тыс. выстрелов за минуту, то есть за одну секунду вылетает 50 снарядов", - говорится в сообщении.
Напомним, что военные успешно испытали РЛС "Пеликан" – подвижную трехкоординатную станцию кругового обзора.