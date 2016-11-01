Суд запретил Кабмину принимать решения по передаче Юзовской площади

Об этом во время пресс-конференции, посвященной реализации проекта по добыче сланцевого газа на Юзовской площади, сказал директор государственной компании - оператора данного проекта «Надра Юзовская» Виктор Назаркевич.

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«28 октября состоялось заседание, в результате которого Окружной суд Киева выдал определение по иску общественной организации, которым Кабмину было запрещено принимать любое решение и принимать какие-либо меры по уступке доли участия компании Yuzgaz B. V. до решения дела по сути», - сказал Назаркевич.

Также он сообщил, что ответчиком по этому судебному процессу является Кабинет министров, а «Надра Юзовская» была привлечена как третья сторона.

«Никаких юридических действий пока с нашей стороны (в том числе и Кабинета министров – УНИАН) еще не было», - отметил директор «Надра Юзовская».

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Присутствующий на пресс-конференции старший партнер юридической фирмы "Астерс" Армен Хачатурян сообщил, что согласно закону Украины «О соглашении о разделе продукции», Кабмин должен дать свой ответ (положительный или отрицательный) для компании-инвестора в течении 90 дней после подачи соответствующей заявки, а если ответ не был предоставлен, то вступает в силу принцип молчаливого согласия Кабмина на эту сделку.

«Срок молчаливого согласия истекает завтра (2 ноября 2016 года)», - добавил Хачатурян.

В то же время директор Yuzgaz B. V. Ярослав Кинах сказал, что его компания хочет получить не молчаливое согласие правительства, а конкретный позитивный ответ, что снизит риски для работы инвестора в Украине.

Также Кинах сообщил, что его компания не имеет никакого отношения к украинской компании «Юзгаз», учредителем которой является народный депутат от фракции «Оппозиционный блок» Ефим Звягильский.

Как сообщал УНИАН, в середине июля текущего года нидерландская компания Yuzgas B.V. выиграла конкурс на реализацию проекта по добыче сланцевого газа на Юзовской площади на востоке Украины, где ранее планировала заниматься добычей нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell.

Yuzgas при утверждении правительством ее как участника соглашения о разделе продукции может получить в проекте долю в размере 90%, а доля госкомпании «Надра Юзовская» сократится до 10% со 100%.

В начале августа Назаркевич сообщил, что компания Yuzgas B.V. намерена в течении 5 лет инвестировать 200 млн долл. в геологоразведку сланцевого газа на Юзовской площади.

Справка УНИАН. Национальная акционерная компания "Надра Украины" является ведущей компанией в сфере геологоразведочных работ в Украине и владеет 20 специальными разрешениями на пользование нефтегазоносными недрами (ресурсная база которых составляет 47 млн тонн условного топлива), 120 скважинами на восстановление, 16 первоочередными участками под буровые работы на нефть и газ, 40 участками для проведения сейсмических исследований. Кроме того, разработаны 23 бизнес-проекта на перспективные участки недр. В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.

100% акций «Надра Украины» принадлежат государству в лице Государственной службы геологии и недр.