Экспортеры "Укроборонпрома" перечислили фиктивной фирме 80 миллионов – СМИ

Об этом стало известно из постановлений Печерского районного суда. Киева, куда следователь обратился с рядом ходатайств в рамках досудебного расследования № 12015000000000474 от 07.08.2015 года, передают "Наші гроші".

Так, следствие выявило, что в 2015-2016 годах на счет ООО "Спецпроммеханизация" поступили денежные средства от государственного "Спецтехноэкспорта" в сумме 80 млн грн. Деньги были заплачены за якобы поставленное оборудование.

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Из материалов суда известно, что допрошенная в качестве свидетеля руководитель фирмы сказала, что хозяйственной деятельности не осуществляла и об использовании банковского счета предприятия ей ничего не известно. Она пояснила, что стала руководителем фирмы за плату. Два основателя "Спецтехноэкспорта" объяснили, что у них не было печати фирмы и никакого участия в ее деятельности не принимали. Также каждый из них был учредителем еще 50 и 90 фирм.

ГП ГХВП "Спецтехноэкспорт" входит в концерн "Укроборонпром". С марта 2016 года эту госфирму возглавляет Павел Барбул.

Правоохранители сейчас проводят несколько расследований относительно сделок как "Спецтехноэкспорта", так и других предприятий "Укроборонпрома".

После опубликования этой информации в «Наші гроші» поступило письмо от пресс-серктаря компании «Спецтехноэкспорт». В нем говорится о том, что в отношении госкомпании пока нет ни одного решения суда, а текст построен на субъективных предположениях следователя. Показы номинальных представителей частного контрагента «Спецтехноэкспорта» в этом письме комментируются:

«Никаких противоправных действий и фиктивных поставок продукции с участием ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт», изучаемых в рамках действующего уголовного производства, предприятием не было совершено. Детали осуществления платежных операций компаниями, с которыми мы сотрудничаем, нам не известны.

Обращаем внимание, что текст опубликованной новости написано исключительно на основе субъективных предположений следователя, а не на основе доказанных судом фактов. Резолюция решения суда не имеет никакого отношения к ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт».

Анализ реестра судебных решений показывает, что в течение 2015-2016 годов в рамках данного уголовного производства судом было вынесено 236 постановления, однако по состоянию на сегодняшний день нет ни одного решения суда. Мы регулярно помогаем правоохранительным органам в проведении расследований правомерности осуществления тех или иных операций на рынке оборонной продукции Украины и постоянно предоставляем запрашиваемые ими документы в соответствии с законодательством. Всего, в течение 2015-2016 годов различные правоохранительные органы направили в наш адрес сотни обращений и запросов на предоставление информации и документов по вопросам текущей хозяйственной деятельности предприятия, в офисе предприятия неоднократно проводились обыски, проверялись складские помещения и товары, проводились другие следственные действия. При этом никаких неправомерных действий со стороны ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» обнаружено не было.

Во избежание дальнейших недоразумений, ГП ГХВП «Спецтехноэкспорт» подготовило обращение в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой дать правовую оценку данной ситуации в соответствии со своими полномочиями».