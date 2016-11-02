Деловая активность в промышленности еврозоны достигла двухлетнего максимума

Индекс деловой активности (PMI) в промышленности еврозоны вырос в октябре по сравнению с сентябрем на 0,9 пункта — до 53,5 пункта, следует из данных Markit.

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Данный показатель достиг максимума с января 2014 года, передает RNS.

«Производственный сектор еврозоны начал с роста в последнем финансовом квартале года. Выпуск продукции, новые заказы и экспортная деятельность достигли максимального роста за последние три года, обеспечив устойчивый рост в третьем квартале, а также самый высокий рост количества рабочих мест с середины 2011 года», — сказал старший экономист Markit Роб Добсон.

Индекс деловой активности (PMI) в промышленности Франции в октябре 2016 года вырос до 51,8 пункта с 49,7 пункта в сентябре. Агентство отмечает, что это самый высокий показатель с марта 2014 года.

Показатель ниже 50 пунктов свидетельствует о спаде в промышленности. Промышленный PMI Франции в октябре преодолел уровень в 50 пунктов впервые за восемь месяцев.

Напомним, инфляция в еврозоне достигла самого высокого уровня с июня 2014 года. Потребительские цены выросли на 0,5% в октябре, что является лучшим показателем за два года. В сентябре рост инфляции составил 0,4%.