Кабмин отказал Yuzgas в участии в проекте по добыче сланцевого газа на востоке Украины

13:33, 02 ноября 2016
Промышленность
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Кабинет министров Украины не поддержал инвестиционную программу развития Юзовской площади и отказал компании Yuzgas B. V. в участии в соглашении о разделе продукции в рамках проекта по добыче сланцевого газа на этом участке. 

Фото УНИАН

Соответствующее протокольное решение зачитал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, и его поддержали члены правительства. 

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"Поддержать предложение министра энергетики и угольной промышленности Украины по отказу ООО "Надра Юзовская" в уступке прав и обязанностей, определенных соглашением о разделе углеводородов в пределах участка "Юзовская", - зачитал Гройсман. - Поручить Минэнергоугля совестно с Секретариатом Кабмина в однодневный срок предоставить ООО «Надра Юзовская» и компании Yuzgas B. V. письменный отказ с обоснованием (решения - УНИАН)».

Как сообщал УНИАН, в середине июля текущего года нидерландская компания Yuzgas B.V. выиграла конкурс на реализацию проекта по добыче сланцевого газа на Юзовской площади на востоке Украины (площадь расположена в Харьковской и Донецкой областях), где ранее планировала заниматься добычей нидерландско-британская нефтегазовая компания Shell.

Yuzgas в случае утверждения правительством ее как участника соглашения о разделе продукции могла получить в проекте долю в размере 90%, а доля госкомпании «Надра Юзовская» сократилась бы до 10% со 100%.

В начале августа представители Yuzgas B.V. отмечали, что в течение 5 лет готовы инвестировать 200 млн долл. в геологоразведку сланцевого газа на Юзовской площади. По словам директора Yuzgas B.V. Ярослава Кинаха, его компания намеревалась привлечь для проведения геологоразведки на Юзовской площади международную нефтесервисную компанию Schlumberger.

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