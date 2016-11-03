АМКР уплатил более 72 миллионов гривень за нарушение законодательства об охране окружающей среды

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

По его словам, деньги с компании взысканы по решению Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда по иску облпрокуратуры за превышение нормы выбросов загрязняющих веществ.

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«Сегодня (2 ноября - ред.) ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» уплатило государству 72 699 119 грн за ущерб, причиненный в результате сверхнормативных выбросов загрязняющих веществ, которые были наложены по иску облпрокуратуры. Нардепу К. Усову - плюс в карму», - отметил Луценко.

В компании «АрселорМиттал Кривой Рог» подтвердили исполнение решения Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда о выплате 72 млн грн в виде взыскания ущерба, причиненного государству в результате нарушения требований природоохранного законодательства.

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«Сегодня ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» добровольно уплатило указанную судом сумму, не дожидаясь процедуры принудительного взыскания», - отметила его пресс-служба.

«ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» как законопослушная компания выполнило решение суда. Компания продолжает программу модернизации, направленную на снижение влияния производственной деятельности предприятия на город Кривой Рог и Днепропетровскую область», - говорится в сообщении.