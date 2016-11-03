СМИ: Украина закупила продукцию для оборонки у россиян через британских посредников (видео)

Государственная фирма "Укринмаш", которая входит в концерн "Укроборонпром", закупает продукцию российских производителей через британских посредников.

Об этом говорится в сюжете "Слідство.інфо". Видео размещено на канале "Громадське телебачення" в Youtube.

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Согласно информации журналистов, фирма "Укринмаш" покупала гусеничные ленты для военной техники и двигатели российского производства для бронетранспортеров БТР 70. А поставщиком выступила британская фирма Rion Assets Company LTD.

Директором британского поставщика "Укринмаша" оказалась гражданка сейшельских островов Селма Францис.

"Показательно то, что банковский счет Rion Assets Company LTD открыт в Латвии. Это стало распространенной практикой, когда компании, замеченные в разного рода сделках и отмывании средств, пользуются услугами латвийских банков", - отмечается в сюжете.

Согласно документам, которые есть у журналистов, на закупку гусеничных лент украинским предприятием было потрачено 121 200 долларов за 20 единиц, или 6060 долларов за штуку. На закупку двигателей для БТР было потрачено 160 000 долларов за 20 единиц, то есть 8000 долларов за штуку.

"Вместе с тем средняя цена за такие двигатели составляет около 2, максимум 3 тысяч долларов, а это почти в четыре раза дешевле того, что "Укринмаш" купил у британской прокладки", - отмечается в сюжете.