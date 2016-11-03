"Укроборонпром" предложил Индонезии купить технологии по строительству самолетов Ан-148

Государственная компания "Укрспецэкспорт", которая входит в состав госконцерна "Укроборонпром" и является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники в Украине, предложила Индонезии купить у нее технологии по строительству морских патрульных самолетов Ан-148-300МП.

Согласно сообщению пресс-службы "Укрспецэкспорта", стороны провели переговоры в рамках выставки оборонных технологий IndoDefence-2016.

"Заместителю командования ВМС Индонезии была предложена возможность поставки морских патрульных самолетов Ан-148-300МП с последующей передачей технологий сборки данных самолетов на одном из авиастроительных предприятий Индонезии", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, ВМС Индонезии выразили заинтересованность продукцией украинского ОПК.

Кроме того, "Укрспецэкспорт" представил украинские противотанковые комплексы "Скиф", РЛС "Кольчуга", авиационные управляемые ракеты, а также бронетранспортеры БТР-3 и БТР-4 и бронеавтомобиль "Дозор-Б".

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Как сообщал УНИАН, государственное предприятие "Антонов" и китайская компания Aerospace Industry Corporation of China 30 августа подписали договор о достройке второго экземпляра крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 "Мрия" и создании серийного производства данного самолета на территории Китая по лицензии "Антонова".

В 2014 году госпредприятие "Спецтехноэкспорт" победило в тендере на поставку 55 БТР-4 в Индонезию. В августе 2016 года в сети появились 4 единицы БТР-4, которые разгружались в индонезийском порту.

Справка УНИАН. Госкомпания "Укрспецэкспорт" является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества) в Украине. Компания объединяет ряд дочерних предприятий – производителей спецтехники.