Суд стал на сторону промышленности: ряд решений НКРЭКУ о повышении тарифов отклонены

Окружной административный суд Киева по результатам рассмотрения иска Украинской ассоциации производителей ферросплавов и Никопольского завода ферросплавов, признал недействительными постановления о повышении тарифов на электроэнергию для промышленных потребителей, которые были приняты Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, в апреле, мае и июне 2016 года.

Об этом говорится в постановлении суда от 17 октября 2016 года, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

"Признать полностью недействительными постановления НКРЭКУ от 28 апреля 2016 года "Об установлении на май 2016 года единых розничных тарифов на электрическую энергию, отпускаемую для каждого класса потребителей, кроме населения, населенных пунктов и внешнего освещения, на территории Украины (для промышленности – УНИАН)", от 24 мая "Об установлении на июнь 2016 года единых розничных тарифов на электрическую энергию, отпускаемую для каждого класса потребителей, кроме населения, населенных пунктов и внешнего освещения, на территории Украины", от 24 июня "Об установлении на июль 2016 года единых розничных тарифов на электрическую энергию, отпускаемую для каждого класса потребителей, кроме населения, населенных пунктов и внешнего освещения, на территории Украины", - говорится в постановлении суда.

Также сообщается, что третьими сторонами в этом судебном процессе выступили "Запорожский завод ферросплавов", "Марганецкий ГОК", "Орджоникидзевский ГОК", "ДТЭК Днепрооблэнерго", "ДТЭК Донецкоблэнерго" и "Киевэнерго".

"Истцы отмечают, что при принятии решений НКРЭКУ были допущены нарушения принципа недискриминационного ценообразования, принципа гласности и открытости процедур принятия регуляторных актов… Принятыми решениями ответчик (НКРЭКУ - УНИАН) превысил предельно допустимую величину повышения тарифа на поставку электрической энергии", - сообщается в постановлении.

Также отмечается, что согласно норм "Порядка расчета единых розничных тарифов на электрическую энергию, которая отпускается для каждого класса потребителей, кроме населения (промышленности – УНИАН)", ежемесячный уровень повышения тарифов не может превышать 5%.

В тоже время, по информации постановления суда, комиссия повышала тарифы в мае-июле 2016 года более чем на 5%, например, на 5,2% или 6%.

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Как сообщал УНИАН, в конце апреля 2016 года НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов для промышленных потребителей на май 2016 года до 130,7 коп. за 1 кВт-ч (для потребителей первого класса напряжения) и 168,5 коп./кВт-ч (для второго класса).

В июле тарифы для промышленности снова выросли - до 143,7 коп./кВт-ч и 182,3 коп./кВт-ч в зависимости от класса напряжения.

Также с 1 июля НРКЭКУ повышала оптово-рыночную цену электроэнергии до 1,358 грн/кВт-ч, хотя ранее предполагалось ее повышение только до 1,280 грн. По мнению экспертов, такой шаг привел к более существенному подорожанию электроэнергии для промышленности.

По словам экс-члена комиссии и эксперта на рынке Андрея Геруса, действия комиссии по повышению промышленных тарифов может привести к последующему росту тарифов для населения.