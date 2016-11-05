General Motors выпустит более 30 тысяч электрокаров Chevrolet Bolt к 2017 году
General Motors выпустит к 2017 году более 30 тысяч «зеленых» автомобилей Chevrolet Bolt.
Об этом сообщает Слон со ссылкой на Associated Press.
Электрокар сможет проехать более 320 километров (200 миль) на одном заряде батареи. Средняя цена автомобиля составит $34 тысячи.
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В американских штатах Калифорния и Орегон новые электрокары появятся в продаже еще до конца года. По мнению аналитиков, Chevrolet Bolt «не сдвинет Америку с бензина на электричество», но прибавит число электрокаров на дорогах. Также Chevrolet Bolt будет иметь собственный сервисный центр в каждом штате.
GM опережает конкурента Tesla на рынке автомобилей с дальним запасом хода. Tesla планирует начать поставки своего 200-мильного электрокара Model 3 за $35 тысяч во второй половине 2017 года.