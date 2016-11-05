General Motors выпустит более 30 тысяч электрокаров Chevrolet Bolt к 2017 году

Об этом сообщает Слон со ссылкой на Associated Press.

Электрокар сможет проехать более 320 километров (200 миль) на одном заряде батареи. Средняя цена автомобиля составит $34 тысячи.

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В американских штатах Калифорния и Орегон новые электрокары появятся в продаже еще до конца года. По мнению аналитиков, Chevrolet Bolt «не сдвинет Америку с бензина на электричество», но прибавит число электрокаров на дорогах. Также Chevrolet Bolt будет иметь собственный сервисный центр в каждом штате.

GM опережает конкурента Tesla на рынке автомобилей с дальним запасом хода. Tesla планирует начать поставки своего 200-мильного электрокара Model 3 за $35 тысяч во второй половине 2017 года.