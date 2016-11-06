Коллектив ХТЗ считает, что Харьковская облпрокуратура блокирует запуск производства

Жалобу предприятия на бездействия прокурора отдела прокуратуры Харьковской области Антона Бондаренко, который осуществляет надзор за соблюдением законов во время проведения досудебного следствия в рамках уголовного производства относительно деятельности завода и его должностных лиц, рассматривала судья Краснозаводского районного суда Наталия Корекян.

В это же время под стенами Червонозаводского райсуда Харькова прошел митинг работников Харьковского тракторного завода. Отстаивать свое право на труд пришли более 200 человек. Люди держали плакаты с надписями "Мы еще верим в честный суд", "ХТЗ має бути", "Вимагаємо покласти край свавіллю прокурорів", "Поверніть нашим родинам надію на майбутнє", а также скандировали "Дайте нам работать", "Руки прочь от ХТЗ", "ХТЗ має жити".

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К сожалению, вопрос пока так и остался нерешенным - слушание перенесено на 24 ноября.

Напомним, что работа ХТЗ была остановлена еще в марте текущего года из-за действий «силовиков», которое руководство предприятия называет беспрецедентным давлением. Реализация принятого в июле плана досудебной санации, финансирование которого обеспечил новый инвестор (группа DCH Александра Ярославского), как сообщалось ранее, не может начаться, в частности, из-за уголовного производства, которое открыто по отношению к гендиректору завода Андрею Ковалю.

Андрей Хоришко, представляющий в суде ХТЗ так прокомментировал суть поданной предприятием жалобы и мотивы ее подачи: «Нашей юридической группой собрано и предоставлено прокуратуре (в частности прокурору Антону Бондаренко) достаточно количество доказательств, свидетельствующих об отсутствии состава преступления в действиях должностных лиц завода. Однако, не смотря на наличие неопровержимых доказательств невиновности лица, которому было предъявлено подозрение в совершении преступления, и вопреки требованиям Криминального процессуального кодекса Украины, прокурор, пренебрегая своей обязанностью закрыть уголовное производство, продолжает затягивать досудебное расследование. Соответственно, мы вынуждены были обратиться в суд, чтобы сдвинуть процесс с мертвой точки. Потому что из-за откровенного саботажа и проволочек страдают рабочие, их семьи, простаивает уникальное предприятие, которое дает тысячам харьковчанам работу, а городу - налоговые поступления».

Адвокат генерального директора ХТЗ Александр Самарец обратил внимание на то, что его подопечному было сообщено о подозрении еще 19.05.2016 г. (5 месяцев назад). «Этого времени, с учетом требований Уголовного процессуального кодекса Украины, было более чем достаточно для самостоятельного исследования прокурором Бондаренко дела и выявление обстоятельств, изобличающих или оправдывающих подозреваемого. То, что это не было сделано, только подтверждает умышленный характер затягивания досудебного расследования прокурором и следственными органами. В то время, как обстоятельства, свидетельствующие об отсутствии состава преступления в действиях должностных лиц АО «ХТЗ», в частности, подтверждаются так же письмами Министерства обороны Украины, Государственной службы статистики Украины, Государственной фискальной службы, Федерации работодатели Украины и выводами многочисленных специалистов, полученными на адвокатские запросы», - возмущается юрист.

Как заявляло ранее руководство ХТЗ, наличие нарушений при ведении досудебного расследования, несовместимых с требованиями Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод, было подтверждено выводом магистра Страсбургского университета, адвокатом Парижской коллегии адвокатов Анной Картье.

31 августа 2016 года по поручению Генпрокурора Юрия Луценко состоялась встреча его первого заместителя Дмитрия Сторожука с представителями бизнеса, на которой присутствовал делегат ХТЗ, и в ходе которой Сторожук заявил «бизнес в Украине должен чувствовать себя защищенным и представители Генеральной прокуратуры имеют целью сделать для этого все от них зависящее».