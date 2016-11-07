АвтоКрАЗ разрабатывает для украинской армии полноприводный грузовик "интересной компоновки"

Об этом сообщил главный конструктор ПАО "АвтоКрАЗ" Сергей Васичек, передает AUTO-Consulting.

В 1 квартале 2017 года появится гражданская модель с грузоподъемностью 4 т, а во второй половине года - и армейский полноприводный грузовик довольно интересной компоновки.

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"Параллельно мы ведем работы по созданию аналога ГАЗ-66. Армии нужен такой автомобиль, нам все военные об этом говорят. Он нужен и на других рынках. АвтоКрАЗу под силу создать такой автомобиль и этим мы сейчас и занимаемся", - рассказал главный конструктор компании.

Он отметил, что авто будет довольно интересной компоновки, грузоподъемностью 3-4 т, с полным приводом и колесной формулой 4х4.

"Армейский грузовик будет небронированным, так как бронированный компактный грузовик мы недавно представили - это КрАЗ Халк", - рассказал Васичек.

Ранее Кременчугский автомобильный завод разработал новый бронированный вездеход КрАЗ-Халк (Hulk), конструкция которого отличается от представителей этой линейки.