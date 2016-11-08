Украина имеет полный цикл производства ракет - Турчинов

Об этом в интервью Соне Кошкиной рассказал глава Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, пишет LB.ua.

"Мы сегодня начали производить украинские ракеты, все составные элементы которых производятся также в Украине. Не многие страны имеют полный цикл такого производства! Последние испытания показали не просто высокое качество наших ракет, но и то, что они лучше российских аналогов. Это важно. Производство ракеты - это не только разработка корпуса, боевой части, пусковой установки и системы управления, это еще и твердое ракетное топливо. Его производят считанные страны", - отметил Турчинов.

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Вместе с тем, в целях безопасности глава СНБО не стал рассказывать, где именно и как давно ракетное топливо производится в Украине.

"Наша ракетная программа включает полный цикл производства. Это - колоссальная работа, проведенная нашими учеными, конструкторами, инженерами. Сегодня мы восстанавливаем потерянные позиции Украины, как государства, владеющего современными ракетными технологиями. При этом – это не только военная тематика, но и мирный космос", - рассказал Турчинов.

"Мы должны себя защитить. Если мы не можем сделать это в количественном показателе, значит, должны - в качественном. Наше оружие должно превосходить то, чем нам угрожает враг. И в этом плане предстоит создать еще очень и очень много. Нас лишили мощного ядерного потенциала - третьего в мире (!) - в обмен на фиктивные гарантии безопасности, которые ничем и никем не подтверждены. У нас нет иного выхода, как защищать себя самим. А без современного, нового, качественного оружия это практически невозможно", - резюмировал глава СНБО.