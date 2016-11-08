Промпродукция в Украине за месяц подорожала на 5,4%

Цены производителей промышленной продукции в Украине в октябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, сентябрем, выросли на 5,4%.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года цены производителей промпродукции в октябре выросли на 29,2%, по сравнению с декабрем 2015 года - на 28,7%.

В сообщении отмечается, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, цены производителей промышленной продукции в Украине в сентябре 2016 года по сравнению с предыдущим месяцем, августом, выросли на 2,6%.