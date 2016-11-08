Производство автотранспорта в Украине сократилось почти на 30%

Производство автотранспортных средств в Украине в январе-октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года сократилось на 29,7% - до 3,709 тысячи единиц, говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром".

Согласно данным ассоциации, производство легковых автомобилей за этот период сократилось на 14,2% - до 3,023 тысячи штук. При этом производство коммерческих автомобилей сократилось относительно прошлогоднего показателя на 59,2% - до 496 штук, а автобусов – на 64,4%, до 190 штук.

В октябре этого года на украинских заводах было произведено 496 автотранспортных средств, что на 22,4% меньше результата прошлогоднего октября и на 20,7% больше показателя сентября этого года.

В общем объеме автопроизводства большую часть составили легковые автомобили, производство которых относительно октября прошлого года сократилось на 0,9% - до 436 штук. При этом, согласно статистике ассоциации, крупнейший украинский производитель легковых автомобилей Запорожский автомобилестроительный завод (ЗАЗ) в прошлом месяце возобновил производство и выпустил в октябре 59 легковых авто, что на 59% меньше прошлогоднего октября. Завод "Еврокар" увеличил производство автомобилей на 23% - до 377 единиц.

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По данным ассоциации, в прошлом месяце было зафиксировано производство только 12 коммерческих авто - производства Запорожского автозавода. При этом в "Укравтопроме" отметили, что "АвтоКрАЗ" уже третий месяц не предоставляет статистику по своему производству.

Также в октябре было произведено 48 автобусов, что на 37,7% меньше, чем в октябре прошлого года.

Как сообщал УНИАН, производство автотранспортных средств в Украине в первом полугодии сократилось на 34% - до 2,095 тысячи единиц.

По данным ассоциации "Укравтопром", производство автотранспорта в Украине по итогам 2015 года сократилось в 3,5 раза - до 8,2 тысячи авто.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация "УкрАВТО" (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация "Богдан", "Еврокар", корпорация "АИС" ("КрАСЗ"), корпорация "Эталон" (Черниговский и Бориспольский автозаводы).