Техника войны: в Харькове изобрели уникальный танковый миномет (видео)

Устройство уникально и не имеет аналогов в мире, так как стрельба минами или пулями идет без использования порохового заряда. Новинку уже продемонстрировали в полевых условиях, передает sq.com.ua.

Калибр миномета, установленного на танке, составляет 71 мм. Разработку осуществили в Харьковском национальном университете Воздушных сил им.Кожедуба.

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"Танковый миномет с газодетонационным снарядом и автоматической подачей мин способен изменить тактику танкового боя. Сейчас танки не могут стрелять на небольшие расстояния, так как снаряд может отрикошетить от почвы. С помощью миномета можно будет эффективно обстреливать близкие цели, в частности, вооруженных переносными противотанковыми комплексами пехотинцев", - заявили изобретатели.