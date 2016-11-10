Украина готовит иск к России за незаконную добычу ископаемых в Черном море – Тука

Министерство юстиции и Министерство иностранных дел Украины готовят иск к Российской Федерации относительно незаконной добычи ископаемых в украинских территориальных водах.

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Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука на пресс-конференции.

Он напомнил, как недавно украинский пограничный катер «был провокационно атакован российскими самолетами - это один из очень ярких примеров того, чем именно занимается наше министерство..., а цель этой акции - получение фактов для доказательств в суде, поскольку международные судебные организации не воспринимают аргументов «типа: всем известно, все знают».

Тука подчеркнул, что украинская сторона собрала материалы с тем, чтобы «доказать факт бандитской незаконной добычи украинских ископаемых, находящихся в признанных всем миром территориальных водах исключительно экономической зоны Украины».

«Получив все эти показания сейчас Министерство юстиции совместно с Министерством иностранных дел готовят иск против государства РФ, и суммы проходят с девятью нулями»,- добавил заместитель министра.