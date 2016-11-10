Порошенко одобрил реструктуризацию и частичное списание долгов "Антонова" на 1,3 миллиарда

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реструктуризации на 10 лет долга государственного самолетостроительного холдинга «Антонов» на сумму 706 млн грн и списании пени по нему на сумму 565,8 млн грн.

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Соответствующее сообщение содержится на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, по состоянию на 1 августа сумма задолженности государственного холдинга «Антонов» перед бюджетом Украины составляет 706 млн грн, еще 565,8 млн грн составляет насчитанная за просрочку платежей пеня. Данным законом предусматривается, что задолженность в размере 706 млн грн будет выплачиваться государству в течение 10 лет, а пеня будет списана.

По данным авторов законопроекта, существенная задолженность у «Антонова» возникла после того, как в 2009 году к нему был присоединен «Киевский авиационный завод «Авиант», который на тот момент имел кредиторскую задолженность на сумму 1,9 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, госхолдинг намерен в 2017 году полностью завершить программы импортозамещения российских комплектующих при строительстве своих самолетов, а также модернизации парка транспортных самолетов Ан-124-100, которые эксплуатируются в составе авиакомпании «Авиалинии Антонова».

Госпредприятие «Антонов» - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.