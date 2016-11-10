Порошенко одобрил реструктуризацию и частичное списание долгов "Антонова" на 1,3 миллиарда

18:23, 10 ноября 2016
Промышленность
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По состоянию на 1 августа сумма задолженности государственного холдинга «Антонов» перед бюджетом Украины составляет 706 млн грн, еще 565,8 млн грн составляет насчитанная за просрочку платежей пеня.

Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон о реструктуризации на 10 лет долга государственного самолетостроительного холдинга «Антонов» на сумму 706 млн грн и списании пени по нему на сумму 565,8 млн грн.

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Соответствующее сообщение содержится на сайте Верховной Рады.

Согласно документу, по состоянию на 1 августа сумма задолженности государственного холдинга «Антонов» перед бюджетом Украины составляет 706 млн грн, еще 565,8 млн грн составляет насчитанная за просрочку платежей пеня. Данным законом предусматривается, что задолженность в размере 706 млн грн будет выплачиваться государству в течение 10 лет, а пеня будет списана.

По данным авторов законопроекта, существенная задолженность у «Антонова» возникла после того, как в 2009 году к нему был присоединен «Киевский авиационный завод «Авиант», который на тот момент имел кредиторскую задолженность на сумму 1,9 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, госхолдинг намерен в 2017 году полностью завершить программы импортозамещения российских комплектующих при строительстве своих самолетов, а также модернизации парка транспортных самолетов Ан-124-100, которые эксплуатируются в составе авиакомпании «Авиалинии Антонова».

Госпредприятие «Антонов» - единственный в Украине производитель транспортных, пассажирских самолетов и самолетов специального назначения. В числе наиболее узнаваемых разработок предприятия - самолеты Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 и Ан-225.

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