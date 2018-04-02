Украинский "Гром" среди ясного неба

Сделав выводы после двух лет АТО на востоке страны и приняв на вооружение латинское высказывание «хочешь мира - готовься к войне», украинское командование поручило военным промышленникам наладить в Украине производство нового высокотехнологичного оружия. Речь идет о реализации программы «Ракетный щит» для сдерживания агрессии со стороны России. Именно 2016-й стал годом проведения ряда испытаний по этой программе.

«Одна из наших стратегических задач - возрождение ракетного потенциала Украины, способного обеспечить защиту от агрессии. Отечественный военно-промышленный комплекс должен полностью обеспечить потребности ВСУ современными ракетами, способными поражать различные наземные, надводные и воздушные цели: бронетехнику, самолеты, корабли, фортификационные сооружения и живую силу врага, при необходимости нанося сокрушительные удары на дальних расстояниях», - очертил в прошлом году первоочередные задачи украинской оборонки секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Спустя год, Турчинов выразил удовлетворение результатами программы и в последнем интервью заявил: «Без этого мы не сможем защищать свою страну. И здесь есть серьезный результат. Мы сегодня начали производить украинские ракеты, все составные элементы которых производятся в Украине. Немногие страны имеют полный цикл такого производства».

И настрой главы СНБО нельзя не разделить. С момента оккупации Крыма и начала войны на Донбассе обещания западных партнеров о поставках оружия Украине остались лишь обещаниями. А с приходом на пост президента США республиканца Дональда Трампа ждать радикальных изменений по этому вопросу не стоит. В этих условиях собственное производство ракет для Украины будет очень кстати.

Украинская «Ольха»

Прошлый год стал знаменательным для главного ударного оружия украинской армии - реактивной системы залпового огня БМ «Град». 122-мм установка советского образца после украинской модернизации получила название «Верба».

Проведя испытания, разработчики харьковского КБ им. Морозова отчитались, что перезарядка новой машины проходит в 7 раз быстрее, а ее боевая мощь превосходит советский аналог почти в 15 раз. Пока украинская «Верба» - всего один опытный экземпляр, о ее поставках в украинскую армию информации нет.

В этом году также успешно завершилась модернизация мощнейшего представителя семьи реактивных систем залпового огня - РЗСО «Смерч». Его украинскую версию окрестили «Ольха». Об этом оружии много говорили и президент Петр Порошенко, и представители правительства, и депутаты. В конце августа в соцсеть попало видео полевых испытаний «Ольхи».

«Только что был произведен пуск новой ракеты. Успешный. Точный», - первым сообщил о запуске «Ольхи» советник президента Юрий Бирюков.

Важность появления такого оружия в украинской армии отмечают и эксперты. По словам директора информационно-консалтинговой компании Defence Express Сергея Згурца, «Ольха» позволит заменить уже и морально, и физически устаревшие ракетные комплексы еще советского ОПК.

«Дальность действия комплекса в ближайшей перспективе позволяет рассматривать его как замену ОТРК «Точка». При этом точность попадания – на порядок выше, нежели у «Точки», - говорит Згурец.

К тому же, по словам эксперта, «одна из изюминок» новой ракеты - система управления, которая предусматривает коррекцию траектории полета для поражения целей с максимальной эффективностью.

Вот только сами разработчики о своих достижениях говорить не хотят. В ходе октябрьской выставки вооружения «Оружие и безопасность» представители киевского КБ «Луч», которое выполняет основную работу по реализации проекта, отвечать на вопросы УНИАН отказались.

Превентивный «Гром»

Если говорить о применении предыдущих разработок, то они, хоть и важны для украинской армии, но по своим характеристикам ограничены условиями фронтового боя.

Для нанесения превентивного удара, способного уничтожить личный состав, технику, склады, аэродромы и другие важные цели на территории противника, нужно другое, более мощное оружие.

Именно такие задачи будут по плечу новому украинскому оперативно-тактическому комплексу «Гром». Как сообщили на Павлоградском химзаводе, представители которого совместно с конструкторами КБ «Южное» работают над комплексом, первые испытания ракеты будут проведены уже в следующем месяце.

По словам директора предприятия Леонида Шимана, создание «Грома» началось после закрытия проекта оперативно-тактического комплекса «Сапсан» в 2013 году экс-министром обороны Украины Павлом Лебедевым, который в феврале 2014 года отдал приказ на запрет вывода украинских кораблей из бухт Крыма и сбежал в Россию.

Шиман отметил, что на разработку нового комплекса предприятие не брало денег у государства, а привлекало кредитные ресурсы. О том, что проект «Сапсан» реализуется за счет средств иностранных инвесторов, говорилось уже давно. Так, по данным иностранных медиа, главным инвестором выступила Саудовская Аравия, которая вложила в проект около 40 млн долл.

По техническим характеристиками «Гром» должен поражать наземные цели в радиусе 300-500 км. Проще говоря, с границы Украины этой ракетой можно достать столицу Российской Федерации, а из центральной Украины нанести точный удар по цели в зоне АТО или по военной базе в оккупированном Крыму.

Именно такое вооружение чаще всего использует Россия для своей излюбленной тактики запугивания соседних стран. Речь идет о ракетных установках «Искандер». В начале ноября, перекинув «Искандеры» в Калининградскую область, РФ существенно накалила обстановку в Балтийском регионе. С учетом возможности этих ракет поразить ряд европейских столиц – Берлин, Копенгаген, Стокгольм, Варшаву, Вильнюс и Ригу, заявление шведского правительства о том, что данный факт «провокационной сигнальной политики, особенно, когда речь идет о возможных носителях ядерных боеголовок», выглядит вполне обоснованно.

Еще одним оружием, которое усилит оборонный рубеж Украины, должна стать крылатая ракета «Коршун». Макет этой ракеты разработчики КБ «Южное» демонстрировали неоднократно. Но вот информации о ее испытаниях пока нет. Предполагается, что ракета будет менее уязвимой для средств ПВО противника, но с аналогичным «Грому» полутонным боевым зарядом.

Не менее важным для Украины является оружие для береговой обороны. Эту брешь должна закрыть ракета «Нептун». Если трезво оценить морской флот Украины, то боевые корабли наших ВМС можно пересчитать на пальцах одной руки. А это никак не сопоставимо с флотом РФ, базы которого значительно усилились после оккупации Крыма.

Ракеты для мирного космоса

В последнее время новости об успехах украинского ракетостроения касаются не только военной сферы.

В конце октября в США была успешно запущена ракета-носитель Antares с украинскими комплектующими. В украинских СМИ праздновали «перемогу», утверждая, что в ракете двигатель украинского производства. Но на самом деле двигатель у Antares российский РД-181, а украинский вклад - конструкция первой ступени ракеты.

Буквально накануне запуска ракеты в интервью Турчинов подчеркнул, что это не последний успех Украины в космической сфере.

«Сегодня мы восстанавливаем потерянные позиции Украины, как государства, владеющего современными ракетными технологиями. При этом это не только военная тематика, но и мирный космос», - сказал он.

Только реальная ситуация в космическом секторе Украины не столь позитивная, как указывает Турчинов.

Так, в проекте госбюджета финансирование космической отрасли страны предлагается сократить до 2,9 млрд грн с 3,4 млрд грн, выделенных 2016 году.

К тому же, львиную долю этого финансирования поглощают программы, которые безуспешно реализуются еще с 2000-х. Это совместный с Бразилией проект ракеты-носителя «Циклон-4», утилизация ракетного топлива, первый украинский телекоммуникационный спутник «Лыбидь» и др.

По словам депутата от «Народного фронта» и представителя Верховной Рады в Государственном космическом агентстве Украины Андрея Тетерука, убытки Украины в космической сфере за период независимости составляют порядка 1 млрд долл.

«За прошлый год на финансирование государственной космической программы было выделено 100%. На этот год оно сокращено до 10%. … На следующий год вместо 226 млн выделили лишь 29 млн. То есть разрушается на сегодняшний день космическая отрасль Украины», - заявил Тетерук и, демонстрируя на схеме объемы финансирования государственных космических «пирогов» мира, добавил: «Украины здесь нет… Есть Конго, есть Алжир, Украины нет».

Владислав Швец (УНИАН)