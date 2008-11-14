Донецкий губернатор отмазал собственников метпредприятий

На собственниках металлургических предприятий Украины сегодня не лежит и не может лежать ответственность за нынешний кризис в отрасли, считает председатель Донецкой областной государственной администрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

«Дело в том, что если бы это была проблема одного или нескольких предприятий на общем фоне благополучия, эта была бы ответственность собственников», тогда можно было бы говорить о недостаточно квалифицированной работе менеджмента предприятия, подчеркнул губернатор, отметил он на пресс-конференции.

«А что касается вопросов, связанных с сегодняшней ситуацией, то мы находимся в едином финансово-экономическом поле сложности, - сказал В.ЛОГВИНЕНКО. - И каждая страна имеет свой запас прочности, и каждый субъект хозяйственной деятельности той или иной страны тоже имеет свой запас прочности».

Как передает корреспондент УНИАН, по его словам, от этого запаса прочности «и будет зависеть, насколько болезненно или безболезненно, с меньшими потерями будет найден выход из кризисной ситуации». «Ответственности собственников нет, ее и быть не может», - заключил В.ЛОГВИНЕНКО. Характеризуя сегодняшнее состояние металлургии региона, губернатор сообщил, что «из 21 доменной печи работают только 10, среднесуточное производство чугуна составляет 13 тыс. тонн, тогда как в среднем мы выходили и устойчиво работали на 45 тыс. тонн в сутки».

По данным пресс-службы Донецкой ОГА, в настоящее время полностью остановлена работа Макеевского металлургического завода, не работают две доменных печи в ЗАО «Донецксталь - металлургический завод», две доменных печи в ОАО «Енакиевский металлургический завод», одна печь на «Мариупольском комбинате «Азовсталь», три печи в ОАО «Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича» и одна печь на «Краматорском металлургическом заводе».