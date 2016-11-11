"Укроборонпром" показал автомат "Малыш" (видео)

Государственный концерн "Укроборонпром" на совеем канале в You Tube обнародовал видео об автомате "Малыш".

Читайте также50 выстрелов в секунду: "Укроборонпром" представил новый боевой модуль "Вий" (фоторепортаж, видео)

"Автомат является глубокой модернизацией АК-74 по схеме булл-пап, что позволяет значительно сократить длину оружия, сделав ее более компактной, и сместить центр тяжести в более удобную точку, что значительно улучшает точность огня", - говорится в тексте под видео.

В концерне отмечают, что "Малыш" уже прошел государственные испытания на полигонах Вооруженных сил Украины и производится на предприятии "Укроборонпрома" ГП "Красиловский агрегатный завод" по заказу частной компании ООО "ИнтерПроИнвест".

Напомним, в сентябре 2015 года сообщалось, что в Украине создали штурмовую винтовку "Малыш", которая превзошла автомат "Калашникова".