"Укроборонпром" поставил очередную партию танков "Оплот" в Таиланд

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонные предприятия страны, осуществил поставку четвертой партии танков "Оплот" в Таиланд по контракту, подписанному в 2011 году.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе концерна.

Согласно полученной информации, объем отгруженной партии составил 5 единиц.

Как сообщал УНИАН, в начале июля на харьковском "Заводе им. Малышева" сообщили о завершении производства третьей партии танков "Оплот" и начале производства четвертой. В целом поставки танков "Оплот" по контракту с Таиландом осуществляются с систематическими нарушениями согласованных между странами графиков.

В частности, согласно озвученным планам, поставка третьей партии танков "Оплот" в Таиланд должна была состояться еще до конца 2015 года. Но уже в декабре 2015 года в иностранных СМИ появилась информация о намерении таиландских властей из-за срыва сроков поставок заменить украинский танк на аналогичные экземпляры из России и Китая.

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Представители «Укроборонпрома» назвали информацию ложной и проплаченной конкурентами. В начале года гендиректор "Укроборонпрома" Роман Романов сообщил, что отправка третьей партии танков "Оплот" по контракту с Таиландом отложена "на ближайшее время". Но сообщение о завершении производства этой партии появилось только в июне.

Контракт с Таиландом на поставку 49 танков "Оплот" был подписан в 2011 году, общая стоимость - около 250 млн долл. Руководство "Укроборонпрома" неоднократно заявляло о сложности производства танков "Оплот" и привлекло для производства частные предприятия.