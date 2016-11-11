Эксперты назвали условия для отмены моратория на экспорт украинской древесины





Мероприятие организовало Государственное агентство лесных ресурсов при поддержке Офиса эффективного регулирования и при участии Агентства по охране окружающей среды (Австрия) и Комитета по восточноевропейским экономическим отношениям (Германия).

Участники круглого стола обсудили последствия введенного в ноябре 2015 года моратория на экспорт основных видов украинской древесины и назвали условия для отмены запрета вывозить лес за границу, пишет LB.ua.

«Есть общая необходимость ввести изменения на рынке древесины параллельно с отменой закона о моратории на экспорт леса-кругляка. Во-первых, следует обеспечить свободный доступ к рынку древесины. Во-вторых, надо решить вопрос оборота древесины, отрезав из этой цепочки нелегально срубленные бревна. В-третьих, обеспечить доступ перерабатывающих предприятий к кредитным ресурсам. Надо дать возможность бизнесу работать и завести серьезные инвестиции в производство. С этими мерами отрасль получит ресурс для развития, и никакой закон о моратории будет не нужен», - отметил Юрий Марчук, национальный координатор программы FLEG Всемирного банка.

Докладчики из Государственного агентства лесных ресурсов отметили, что запрет экспорта древесины не устранил проблемы незаконных лесозаготовок. Зато наблюдается тенденция к сокращению доходов государственных лесоперерабатывающих предприятий.

«После 1 января 2017 года, когда вступит в силу запрет экспорта древесных пород сосны, государственные лесохозяйственные предприятия могут недополучить около 1 миллиарда гривен чистого дохода», - отметил Руслан Крикун, начальник управления использования лесных ресурсов и науки Государственного агентства лесных ресурсов.

Эксперт Офиса эффективного регулирования Андрей Заблоцкий призвал чиновников, парламентариев и все заинтересованные стороны к выработке равных и понятных правил игры на внутреннем рынке древесины, в частности по внедрению системы учета, торговли и контроля за лесом.

Как сообщалось, в апреле 2015 года Верховная Рада приняла Закон «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов», которым установила 10-летний запрет на вывоз необработанных лесоматериалов древесных пород (кроме сосны) с 1 ноября 2015. Экспортировать сосну будет запрещено с 1 января 2017 года.