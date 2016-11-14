Украина планирует в 2020 году запустить производство ядерного топлива для своих АЭС

Украина планирует в 2020 году запустить производство ядерного топлива и ТВЭЛов (тепловыделяющих элементов, которые содержат это топливо), что позволит обеспечить украинские АЭС топливом собственного производства и сократить его импорт.

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Об этом говорится в Концепции развития атомно-промышленного комплекса до 2020 года, которая была ранее принята на заседании Кабмина.

Согласно тексту документа, планируется в 2020 году произвести 630 штук ТВЭЛов, которые будут содержать украинское ядерное топливо. Для достижения этой цели необходимо увеличить производство уранового концентрата, создать производство циркониевого проката и самих ТВЭЛов.

«Для создания производства ядерного топлива необходимо: приобрести технологии и оборудование… построить завод по изготовлению тепловыделяющих сборок (которые будут вмещать ТВЭЛы – УНИАН); разработать и согласовать с потребителем ядерного топлива – госкомпанией «Энергоатом» - план мероприятий по использованию ядерного топлива украинского производства на АЭС», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что для наращивания добычи урановой руды (ресурса для производства ядерного топлива) необходимо, кроме уже существующего – Новоконстантиновского месторождения (Днепропетровская обл.), освоить новые – Апрельское и Сафоновское месторождения.

Общий объем финансирования создания производства циркониевых сплавов и материалов, а также конечной продукции – ядерного топлива - до 2020 года оценивается в 1,1 млрд грн.

По информации Минэнергоугля, на основании данной концепции должна быть принята целевая программа, которая конкретизирует положения концепции.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября 2016 года Кабинет министров Украины одобрил концепцию развития атомно-промышленного комплекса Украины до 2020 года.

По словам министра энергетики Игоря Насалика, который представлял данную концепцию, реализация этого документа позволит создать на территории Украины производство ядерного топлива и его компонентов с целью обеспечения диверсификации поставок, импортозамещения и удовлетворения потребностей АЭС Украины в ядерном топливе собственного производства в полном объеме.

Согласно этой концепции, Украина планирует до 2020 года нарастить производство уранового концентрата в 2,5 раза - до 2480 тонн ежегодного производства, что будет покрывать 100% нужд украинских АЭС. Стоимость этого проекта оценивается в 3,9 млрд грн.