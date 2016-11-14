"Укроборонпром" в рамках гособоронзаказа на 2016 год получил 4,4 миллиарда

Государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные предприятия оборонно-промышленного комплекса страны, в рамках государственного оборонного заказа на 2016 год получил на ремонт, модернизацию и производство нового вооружения 4,4 миллиарда гривень.

Согласно сообщению пресс-службы концерна, в общем объеме гособоронзаказа, который в этом году составил 13,5 миллиарда гривень, на предприятия концерна пришлось только 32,5%.

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При этом 1,6 миллиарда гривень из выделенных средств концерн направил на ремонт техники, а еще 2,8 миллиарда гривень - на создание нового вооружения.

В "Укроборонпроме" отметили, что в 2016 году 2/3 своего дохода концерн направил в бюджет страны.

Как сообщал УНИАН, в конце октября Кабинет министров Украины снизил до 30% с 75% часть чистой прибыли, которую государственный оборонный концерн "Укроборонпром" должен перечислять в госбюджет.

По словам министра обороны Степана Полторака, в 2017 году на закупку вооружения и техники для украинской армии предварительно предусматривается около 12 миллиардов гривень.