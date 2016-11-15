Австралийская газодобывающая компания продала свои активы в Украине за $1 миллион

Австралийская газодобывающая компания Hawkley Oil & Gas завершила сделку по продаже своих украинских активов компании Tomeas Assets Ltd за 1 млн долл., сообщает пресс-служба Hawkley.

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Согласно сообщению, переговоры о продаже продолжались с февраля 2016 года.

В компании отметили, что вырученные средства Hawkley Oil & Gas направит на сокращение своих долгов и пополнения оборотного капитала.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года Hawkley приобрела у компании «Укргеоинвест» права на разработку Столяровского месторождения (Сумская обл.) сроком на 20 лет. По предварительным оценкам, залежи углеводородов на Столяровском месторождении могут составить более 5 млрд куб. м.