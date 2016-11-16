В Украине испытали новое оружие для армии, "Укроборонпром" показал видео стрельб с воздуха

Об этом сообщили в пресс-службе "Укроборонпрома".

В стрельбах были задействованы 82-мм минометы КБА-48М1 от "КБ Артиллерийского вооружения", М-120-15 "Молот", калибром 120-мм и 60-мм миномет по стандарту НАТО, которые изготавливаются на ПАО "Завод Маяк", а также разнообразное стрелковое вооружение, включая крупнокалиберные снайперские винтовки.

Читайте такжеТехника войны: в Харькове изобрели уникальный танковый миномет (видео)

Ранее "Укроборонпром" на своем канале You Tube опубликовал видео об автомате "Малыш". "Автомат является глубокой модернизацией АК-74 по схеме булпап, что позволяет значительно сократить длину оружия, сделав его более компактным, и сместить центр тяжести в более удобную точку, что значительно улучшает точность огня", - говорится в тексте под видео.