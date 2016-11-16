Украина увеличила импорт минудобрений и значительно сократила экспорт

Украина за январь-сентябрь 2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличила импорт минеральных удобрений в денежном выражении на 11,6% - до 634,5 млн долл.

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Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным Госстата, экспорт украинских минеральных удобрений за отчетный период снизился на 38,4% - до 254,2 млн долл.

Также сообщается, что в общей структуре импорта минеральные удобрения занимают 2,3%, а в структуре экспорта – всего 1%.

Как сообщал УНИАН, по итогам 8 месяцев 2016 года Украина увеличила импорт минеральных удобрений на 15,8% - до 548,5 млн долл., при этом сократив экспорт на 36,8% - до 246,5 млн долл.