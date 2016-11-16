Украина будет искать нефть и газ на шельфе Черного моря

Государственная служба геологии и недр Украины 17 ноября отправит в рейс научно-исследовательское судно «Искатель» для проведения сейсморазведочных и геохимических работ с целью поиска нефтегазовых месторождений на северо-западном шельфе Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр.

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«17 ноября в Одессе состоится выход в рейс единственного в Украине научно-исследовательского судна «Искатель», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что рейсовое задание этого судна и его команды предусматривает выполнение нефтегазопоисковых сейсморазведочных и геохимических работ в пределах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба в районе северо-западного шельфа Черного моря.

По данным пресс-службы, шельф Черного моря освоен только на 4%.

«В планах «Причерноморского государственного регионального геологического предприятия» провести комплексные геофизические и геохимические исследования по направлению «нефть и газ» с целью выявления и подготовки к поисково-разведочному бурению перспективных объектов», - сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Госгеонедр в 2015 году активизировала работы по проведению геологической разведки с целью поиска месторождений полезных ископаемых.

В прошлом году было возобновлено финансирование морских работ и проведен ремонт судна «Искатель».