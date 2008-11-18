Запорожский ферросплавный может с декабря возобновить производство

Как сообщил УНИАН председатель правления ОАО "Запорожский завод ферросплавов" ("ЗЗФ") Павел Кравченко, руководством предприятия рассматривается ряд вариантов, позволяющих в ближайшее время возобновить производство, среди которых есть и такой, реализация которого позволит части сотрудников завода выйти на работу уже с начала декабря.

"Мы рассматриваем все возможные варианты для возобновления производства. И. действительно, есть вариант, который позволит вывести людей на работу с 8 декабря. Часть сотрудников - даже с 1 декабря для разогрева печей и обеспечения других технологических нужд", - уточнил он, отметив, что окончательное решение будет принято по итогам работы с потребителями.

"Если будут договоры по срокам хотя бы по первый квартал 2009 г. включительно, мы будем запускать печи. Если только на декабрь, то смысла запускать производство, чтобы через месяц опять остановить нет", - сказал П. Кравченко, отметив, что решение будет принято до 25 ноября.

С 1 ноября Запорожский ферросплавный завод остановил все печи, т.е. 100% производства. 3 400 из 4 000 сотрудников завода были переведены на простой с сохранением выплаты 2 оклада. Остальная часть переведена в оперативное дежурство, обслуживание оборудования и охрану предприятия в условиях выплаты действующих окладов и тарифов без дополнительных выплат, премий и надбавок.

Справка УНИАН. ОАО "Запорожский завод ферросплавов" - один из крупнейших в Европе производителей ферросплавов. Единственный в СНГ комбинат, выплавляющий широкий сортамент марганцевых и кремнистых ферросплавов, металлический марганец. Входит в Украинскую ассоциацию производителей ферросплавов. Председатель правления ЗЗФ является так же председателем Совета директоров "УкрФА" - Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции.