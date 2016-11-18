Трамп заявил, что убедил владельца Ford не переносить завод из США в Мексику

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что председатель правления автоконцерна Ford Motor Company Билл Форд отказался от идеи переносить производство со своего завода Линкольн в штате Кентукки в Мексику.

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"Только что позвонил мой друг Билл Форд, председатель Ford, и сообщил мне, что он сохранит завод Линкольн в Кентукки, не переносит в Мексику", — написал Трамп на своей странице в социальной сети Twitter.

Трамп также отметил, что много работал с Биллом Фордом над тем, чтобы сохранить завод. "Я был обязан это сделать для великого штата Кентукки за его доверие ко мне", — добавил он.

Just got a call from my friend Bill Ford, Chairman of Ford, who advised me that he will be keeping the Lincoln plant in Kentucky - no Mexico — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 18, 2016

Как сообщал УНИАН, в США 8 ноября состоялись 45-е президентские выборы, победу на них одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп.

Во время предвыборной гонки Трамп обещал вернуть рабочие места из Китая в США. Также Трамп грозился возвести торговые барьеры и натуральную стену на мексиканской границе, а также депортировать 11 миллионов нелегальных мигрантов, среди которых много мексиканцев.

Но после выборов он сказал, что депортации должны быть подвергнуты до трех миллионов нелегальных мигрантов из числа тех, за которыми числятся уголовные преступления.