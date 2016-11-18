В России вслед за порошковым алкоголем хотят запретить пудру, тени и румяна

В России порошкообразная декоративная косметика — тени, пудра, румяна, сухие духи и пр. — вскоре может попасть под запрет, пишут "Известия".

Роспотребнадзор подготовил законопроект, запрещающий производство и распространение в РФ алкоголя в виде порошка — молекулярно-инкапсулированного алкоголя, который при разведении в воде позволяет получить спиртосодержащий напиток. Однако под данное законопроектом определение порошкового алкоголя попадают и некоторые виды декоративной косметики.

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Законопроект Роспотребнадзор разработал с тем, чтобы ограничить потребление потенциально небезопасной продукции — алкоголя в порошке. «В настоящее время в мире появилась порошкообразная спиртосодержащая продукция, которая при добавлении воды в определенной пропорции преобразуется в алкогольный напиток», — говорится в пояснительной записке к закону, при этом Роспотребнадзор добавляет, что в России «не проводились исследования безопасности использования в питании населения такого вида продукции». Подобных испытаний не проводилось и в других странах — по крайней мере в зарубежной научной литературе данных о токсиколого-гигиенических исследованиях этой продукции нет, отмечает ведомство.

В Евросоюзе алкоголь в порошке запрещен, в США его можно купить лишь в некоторых штатах, подчеркивает Роспотребнадзор. Хотя приобрести сыпучий алкоголь непросто и в России — большинство сайтов, осуществляющих его продажу, на момент написания материала оказались неактивны. Однако из опубликованной на них информации следует, что одна упаковка продукта стоит порядка 150 рублей, при этом на выходе получается бокал слабоалкогольного напитка в 3%.

Между тем в Российской парфюмерно-косметической ассоциации «Известиям» сказали, что до 5% парфюмерно-косметического рынка приходится на порошкообразную продукцию с содержанием спирта — то есть попадает под определение алкоголя в порошке. Речь идет о декоративной косметике — тенях, румянах, пудре, сухих духах и других товарах.

"В производстве косметики спирт может выполнять разные функции — отдушка, растворитель компонентов, и в конечной продукции некоторое его содержание сохраняется", — объяснила исполнительный директор ассоциации Александра Скоробогатова.

Эксперт добавила также, что количество ингредиентов при использовании косметики огромно — более 10 тыс., и, по ее словам, «если ты сегодня не используешь спиртосодержащий компонент, то будешь использовать его завтра».

В Российской парфюмерно-косметической ассоциации сказали, что уже ведут неформальные переговоры по этому пункту со службой, однако окончательного решения еще не принято.