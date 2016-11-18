Украинское судно начало разведку нефтегазовых месторождений в Черном море (фото)

Единственное в Украине научно-исследовательское судно "Искатель" начало сейсморазведочные и геохимические работы с целью поиска нефтегазовых месторождений на северо-западном шельфе Черного моря, сообщила пресс-служба Государственная служба геологии и недр Украины.

Согласно сообщению, специализированное судно вышло в рейс на десять дней. На борту судна 27 членов экипажа, среди которых и члены научной экспедиции.

По окончании сейсморазведочных работ данные будут изучены специалистами Причерноморского государственного геологического предприятия.

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В пресс-службе напомнили, что рейсовое задание этого судна предусматривает выполнение работ в пределах Килийского-Змеиного уступа и Крыловского прогиба в районе северо-западного шельфа Черного моря.

Как сообщал УНИАН, Госгеонедр в 2015 году активизировала работы по проведению геологической разведки с целью поиска месторождений полезных ископаемых.

В прошлом году было возобновлено финансирование морских работ и проведен ремонт судна "Искатель".