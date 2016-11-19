Секретные испытания новой украинской ракеты: эксперт озвучил детали

Об этом рассказал эксперт в сфере развития военно-промышленного комплекса (ВПК) Максим Глущенко, передает "Обозреватель".

"Это проект с грифом "секретно" и подробных сведений о нем нет, но известно, что ракета пролетела около 60 км и поразила цель. При этом точность попадания составила 50 метров. Возможно, речь идет об испытаниях ракет "Ольха". Тот факт, что наши ученые смогли создать современное оружие без традиционной кооперации с РФ, говорит сам за себя. Это хороший знак", — сказал Глущенко.

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По мнению специалиста, при достаточном финансировании через полтора-два года это оружие имеет все шансы попасть в Вооруженные силы, что станет огромным успехом для Украины.

"Тактико-технические характеристики оружия пока не разглашаются, но скорее всего, они придут на замену советским ракетным комплексам "Точка-У", — резюмировал Глущенко.

Напомним, 16 ноября советник президента Украины Юрий Бирюков опубликовал видео испытаний новой точной украинской ракеты.