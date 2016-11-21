Крюковский завод поставит "Укрзализныце" 350 грузовых вагонов

Крюковский вагоностроительный завод (Кременчуг, Полтавская область) подписал контракт на поставку до конца этого года 350 грузовых вагонов для компании "Укрзализныця".

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь предприятия Анна Кудиярова, договор на поставку грузовых вагонов в соответствии с проведенными тендерами был подписан 18 ноября.

По ее словам, предприятие выиграло несколько тендеров и поставит "Укрзализныце" 350 полувагонов модели 12-783 с модернизированной тележкой, которая позволит увеличить межремонтный пробег вагонов.

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Как сообщил УНИАН председатель правления предприятия Анатолий Шабала, завод уже приступил к выполнению контракта, а поставка первой партии вагонов в количестве 50 штук ожидается в начале декабря.

В пресс-службе завода добавили, что полувагон модели 12-783 – это универсальный четырехосный цельнометаллический вагон со сварным кузовом увеличенного объема – 78 кубометров, изготовленный из низколегированных сталей. Он предназначен для перевозки сыпучих, пакетированных, штучных грузов, не требующих защиты от атмосферных осадков. Грузоподъемность – 70 тонн. Конструкционная скорость – 120 километров в час. Назначенный срок службы – 22 года.

Справка УНИАН. ПАО "Крюковский вагоностроительный завод" выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу "Укрзализныци". Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. Крюковский вагон является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов — пассажирских и грузовых.