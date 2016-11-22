Московский суд обязал ГП "Антонов" выплатить Минобороны РФ 180 миллионов рублей
Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с украинского авиаконцерна "Антонов" 180,26 миллионов рублей "неустойки" в пользу Министерства обороны России.
Об этом сообщается на сайте суда.
Всего истцы требовали взыскать с ГП "Антонов" 357,48 млн руб.
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Также, российский суд обязал украинскую компанию выплатить 200 тысяч рублей госпошлины.
"Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия", - сказано в резолютивной части решения суда.
По данным материалов дела, в 1989 году министерство и предприятие заключили договор о строительстве самолета Ан-70, но работы "выполнены не были", пишет Газета.ру.
Минобороны подало иск к «Антонову» на 357,4 млн руб в 2015 году.
Ранее УНИАН сообщал, что государственное предприятие "Антонов" выиграло в Российской Федерации спор против российского предприятия "Авиакор - авиационный завод" в деле о выплате роялти за использование товарного знака при производстве самолетов.