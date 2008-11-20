Строительство сталепрокатного завода в Белой Церкви надо остановить – Ляпина

Глава следственной комиссии ВР по расследованию вопросов строительства сталепрокатного завода в Белоцерковском районе Киевской области Ксения ЛЯПИНА считает, что строительство стоит остановить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила журналистам во время пребывания в Кременчуге (Полтавская обл.).

По словам К.ЛЯПИНОЙ, государством не проведена комплексная экспертиза данного проекта. «Установлено, что все предусмотренные государством разрешения предоставлены, однако без проведения необходимых экспертиз. Инвестор Белоцерковского комбината имеет право отсудить у государства минимум миллиард долларов. Также государство фактически не предоставило никаких гарантий жителям Белой Церкви и близлежащих районов. В Украине конституция сформирована таким образом, что Верховная Рада не может остановить строительство этого завода, хотя я склонялась бы к такому мнению, потому что на самом деле это опасная вещь, многое не было учтено при выдаче соответствующих разрешений», – сказала она.

Также К.ЛЯПИНА отметила, что промежуточный отчет комиссии уже утвержден, а окончательный будет готов через три месяца.

Кроме того, она сообщила, что к проведению комплексной экспертизы привлечены независимые эксперты. «Ситуация непростая, сразу же к ним (независимым экспертам – УНИАН) бегут c деньгами сторонники и тех, кто за, и тех, кто против строительства», – добавила К.ЛЯПИНА.

Напомним, компания «Евро Финанс» планирует инвестировать свыше 3 млрд. грн. в строительство сталепрокатного завода в Белоцерковском районе.

Как сообщал УНИАН, ООО «Евро Финанс Лтд.» намерена завершить строительство мини-металлургического завода в Белой Церкви (Киевская обл.) в 2011 году.

Справка УНИАН. По проекту, производственная мощность Белоцерковского сталепрокатного мини-завода должна составить 1,8 млн. тонн металлопродукции в год. Строительство развернется на площади 58 гектаров на территории действующего цеха ОАО “Киеввтормет”, а также на дополнительно приобретенных инвестором промышленных землях. На новом заводе будет применяться метод электродуговой плавки, считающийся самым перспективным в современной металлургии. Оборудование поставит компания Siemens VAI Fuchs.

Инвестиции в строительство завода составят около 600 млн. долл.

Предприятие с иностранными инвестициями ООО «Евро Финанс Лтд.” является акционером 6 предприятий Украины по переработке вторичных металлов, в том числе предприятия “Киеввтормет”. С начала своей деятельности в 2001 году компания вложила 15 млн. долларов инвестиций в развитие переработки вторсырья в Украине.