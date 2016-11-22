Трамп заявил, что отменит ограничения на производство углеводородов в США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что на посту главы государства отменит ограничения на производство углеводородов, включая шельфовые месторождения.

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"Я отменю ограничения, убивающие рабочие места, в области производства энергии в Америке, включая энергоресурсы на шельфе и уголь, создав миллионы высокооплачиваемых рабочих мест. Это то, чего мы хотим, то, чего мы ждем", — заявил Трамп в видеообращении, опубликованном штабом избранного президента.

Трамп вступит в должность 20 января.