Трамп заявил, что отменит ограничения на производство углеводородов в США
По словам новоизбранного президента страны, ограничения убивают рабочие места.
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что на посту главы государства отменит ограничения на производство углеводородов, включая шельфовые месторождения.
Читайте такжеРиски от Трампа: США могут выйти из соглашения о Транстихоокеанском партнерстве
"Я отменю ограничения, убивающие рабочие места, в области производства энергии в Америке, включая энергоресурсы на шельфе и уголь, создав миллионы высокооплачиваемых рабочих мест. Это то, чего мы хотим, то, чего мы ждем", — заявил Трамп в видеообращении, опубликованном штабом избранного президента.
Трамп вступит в должность 20 января.
Напомним, США являются мировым лидером по добыче газа, в добыче нефти уступают РФ и Саудовской Аравии. Эксперты заявляли, что цена барреля нефти может опуститься до $20, если США продолжат наращивать добычу углеводородов.