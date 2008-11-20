”Кредит-Рейтинг” снизил рейтинги ряда предприятий ГМК

Сегодня рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» объявило об ухудшении прогнозов по рейтингам ряда компаний (и их долговых инструментов), деятельность которых связана с металлургическим сектором. Об этом говорится в пресс-релизе, переданом агентству УНИАН.

Прогнозы по кредитным рейтингам облигаций серий C, D ООО «МД Групп» (uaBBB), облигаций серии А ООО «МД Холдинг» (uaBBB), а также по рейтингу ОАО «Запорожский завод ферросплавов» (uaBBB) изменены со стабильных на негативные.

Как указывается в сообщении "Кредит-Рейтинга", негативные прогнозы по рейтингам данных компаний, а также их долговых инструментов означают, что кредитные рейтинги могут быть понижены в течение года вследствие негативных тенденций на рынке черных металлов, а также возможного ухудшения ликвидности предприятий в связи с осложнением доступа к кредитным ресурсам. Дальнейшие рейтинговые действия будут осуществляться в зависимости от степени влияния указанных негативных тенденций на финансовые показатели каждой конкретной компании.