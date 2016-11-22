Украина снимет мораторий на экспорт леса, но введет экспортные пошлины – эксперт

Об этом на своей странице в Фейсбук написал политолог Вадим Карасев.

«Как и было обещано европейцам, мораторий Украина снимет. Вместе с тем, чиновники внесли в документ ряд норм, которые, мягко скажем, вызывают удивление», - ссылается Карасев текст законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно урегулирования отдельных вопросов экспорта лесоматериалов», передает Главком.

В частности, до января 2020 года экспорт леса будет разрешен только по внешнеэкономическим контрактам, регистрировать которые придется в Минэкономразвития.

«Как возвращение регистрации контрактов увязывается с курсом на дерегуляцию, прозрачность и борьбу с коррупцией, которую якобы проводит Кабмин Гройсмана? Знает ли об этой норме законопроекта премьер? Или это самодеятельность его подчиненных, которая попахивает желанием оставить лазейку для коррупции?» - спрашивает Вадим Карасев.

Вызывает вопросы у политолога еще одна новелла законопроекта – 20-процентная экспортная пошлина на лес-кругляк.

«Но ведь европейцы не идиоты. В ответ они введут импортную пошлину на украинскую деревообработку. Кого мы хотим обмануть? Россия уже пыталась провернуть такой фокус – не вышло. Мы хотим наступить на те же грабли, наивно полагая, что нашу маленькую хитрость никто не раскусит», - отмечает Карасев.

Он напоминает, что Европа уже год требует снять мораторий на экспорт украинского леса, который противоречит Соглашению о зоне свободной торговли.

«Требования европейцев логичны. Если Украина собиралась строить торговые барьеры, зачем ей нужна была Европа? - продолжает Вадим Карасев. - Требуем от Европы жизни по правилам, давайте сами их соблюдать. Жесточайшим образом бороться с незаконными рубками, но при этом жить по правилам свободного рынка и не пытаться надуть партнеров».

Как сообщалось, Кабинет Министров направил в Европейскую комиссию комплексный документ для решения вопроса экспорта древесины по принципам открытого рынка и выполнения соглашений с Евросоюзом.

Закон о 10-летнем запрете экспорта лесо- и пиломатериалов в необработанном виде Верховная Рада приняла в апреле 2015 года. Мораторий на вывоз кругляка, кроме сосны, действует с 1 ноября 2015 года, а на древесные породы сосны запрет будет введен с 1 января 2017 года.

Как неоднократно заявлял глава Представительства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли, отмена запрета на экспорт леса является условием получения Украиной макрофинансовой помощи в размере 1,2 млрд евро.